Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Впереди умопомрачительная развязка». Елагин — о борьбе за чемпионство в АПЛ

«Впереди умопомрачительная развязка». Елагин — о борьбе за чемпионство в АПЛ
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Арсенал» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Мадуэке – 61'     1:1 Льюис-Поттер – 71'    

«На самом высоком эмоциональном уровне провёл матч «Брентфорд» с лидером чемпионской гонки в АПЛ. Абсолютно равная игра, в которой вполне могла победить любая команда.

Можно сказать, что «канонирам» не повезло, особенно в концовке, когда гости несколько раз выбегали, практически один на один с Келлехером. Молодец вратарь! Но и Мартинелли мог бы сыграть похитрее, когда оказался в такой убойной позиции. Забей бразилец — времени отыграться у «Брентфорда» просто бы не было.

Но у Эндрюса сегодня подобралась отличная команда, с которой сладить очень и очень непросто. Физически «пчёлы» готовы выше всяких похвал! Именно отличная физическая готовность позволила хозяевам практически на равных играть с «Арсеналом».

Борьба за чемпионство обостряется! Отрыв «канониров» от «горожан» всего четыре очка! Впереди умопомрачительная развязка к удовольствию нейтральных болельщиков», — написал Елагин в телеграм-канале.

Турнирная таблица АПЛ
