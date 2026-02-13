Черчесов: Денисов — реально умный парень. Надеюсь, и наш рабочий момент он переосмыслит

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о бывшем российском футболисте Игоре Денисове, с которым он пересекался в московском «Динамо».

— С высоты своего сегодняшнего опыта иначе разрулили бы ситуацию с Денисовым?

— Честно говоря, в ситуации с Титовым поступил бы иначе. Может, по форме это выглядело бы по-другому, но по смыслу — так же. А с Денисовым было бы то же самое. Сам удивлялся, насколько спокойно тогда отреагировал. Эмоции были излишни. Думаю, для нас обоих эта история — полезный опыт. Тем более Денисов теперь тоже тренер и, наверное, чуть-чуть по-другому будет на вещи смотреть. Чуть-чуть, не намного. Он реально умный парень, поверьте. Разберётся в новой профессии. Надеюсь, и наш — вы говорите, конфликт, а я назову это рабочим моментом — Игорь со временем переосмыслит, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.