Саранский «Шумбрат» и ещё 13 клубов получили аттестаты для выступления во Второй лиге

Вчера, 12 февраля, прошло очередное заседание Комиссии ФНЛ по аттестации клубов дивизиона «Б» Леон Второй лиги. По итогам заседания аттестаты ФНЛ были выданы 14 клубам. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Клубы, получившие аттестаты:

1.«Рубин-2» (г. Казань).

2.«Севастополь» (г. Севастополь).

3.«Балтика-2» (г. Калининград).

4.«Родина-3» (г. Москва).

5.«Урал-2» (г. Екатеринбург).

6.«Динамо-Барнаул» (г. Барнаул).

7.«Оренбург-2» (г. Оренбург).

8.«Енисей-2» (г. Красноярск).

9.«Рязань» (г. Рязань).

10.«Торпедо-Владимир» (г. Владимир).

11.«Рубин Ялта» (г. Ялта).

12.«Шумбрат» (г. Саранск).

13.«Ротор-2» (г. Волгоград).

14.«Муром» (г. Муром).