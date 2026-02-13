Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саранский «Шумбрат» и ещё 13 клубов получили аттестаты для выступления во Второй лиге

Саранский «Шумбрат» и ещё 13 клубов получили аттестаты для выступления во Второй лиге
Комментарии

Вчера, 12 февраля, прошло очередное заседание Комиссии ФНЛ по аттестации клубов дивизиона «Б» Леон Второй лиги. По итогам заседания аттестаты ФНЛ были выданы 14 клубам. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Клубы, получившие аттестаты:

1.«Рубин-2» (г. Казань).
2.«Севастополь» (г. Севастополь).
3.«Балтика-2» (г. Калининград).
4.«Родина-3» (г. Москва).
5.«Урал-2» (г. Екатеринбург).
6.«Динамо-Барнаул» (г. Барнаул).
7.«Оренбург-2» (г. Оренбург).
8.«Енисей-2» (г. Красноярск).
9.«Рязань» (г. Рязань).
10.«Торпедо-Владимир» (г. Владимир).
11.«Рубин Ялта» (г. Ялта).
12.«Шумбрат» (г. Саранск).
13.«Ротор-2» (г. Волгоград).
14.«Муром» (г. Муром).

Материалы по теме
Первые клубы получили аттестаты для выступления в дивизионе «Б» Второй лиги в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android