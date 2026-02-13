Бубнов ответил, многое ли потеряет «Локомотив» в связи с уходом Баринова

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Локомотив» потеряет не очень много из-за ухода полузащитника Дмитрия Баринова, который присоединился к ЦСКА. После 18 туров Мир РПЛ железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице.

«Вы знаете, я не думаю, что они сильно потеряют, но что потеряют — это совершенно точно. Потому что Карпукас — это не Баринов. Вот. Ни по уровню мастерства, ни по авторитету, ни по опыту. Никак. Кстати, в прошлом году он сдал, и прилично, сейчас, может, чуть-чуть добавил по осени. Но это потеря, потеря серьёзная. С другой стороны, со счетов их никто не сбрасывает. Но они столько очков потеряли, которые не должны были терять. С таким нападением и такой средней линией…

У них и вратари хорошие. Митрюшкин — хороший вратарь. И в обороне таких серьёзных проблем не было. Но они теряли очки и в результате сейчас максимум, на что они могут рассчитывать, — третье место. Максимум. И то там надо бороться», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».