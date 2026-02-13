Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газизов сообщил, что в «Динамо» Мх не ожидают новых приобретений зимой

Газизов сообщил, что в «Динамо» Мх не ожидают новых приобретений зимой
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб больше не будет подписывать новичков в зимнее трансферное окно.

— У нас два новичка — Воронин и Мешид. Один 2006 года [рождения], другой 2007-го. Надеемся, что скоро будет от них хороший результат.

— Ожидаются ли ещё приобретения?
— Вряд ли, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны «Краснодар», который является действующим чемпионом.

Материалы по теме
«Почему принял «Ахмат» перед «Зенитом»? А когда надо было?» Откровенный Черчесов
Эксклюзив
«Почему принял «Ахмат» перед «Зенитом»? А когда надо было?» Откровенный Черчесов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android