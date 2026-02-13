Газизов сообщил, что в «Динамо» Мх не ожидают новых приобретений зимой

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб больше не будет подписывать новичков в зимнее трансферное окно.

— У нас два новичка — Воронин и Мешид. Один 2006 года [рождения], другой 2007-го. Надеемся, что скоро будет от них хороший результат.

— Ожидаются ли ещё приобретения?

— Вряд ли, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны «Краснодар», который является действующим чемпионом.