«Пари НН» сообщил о переносе контрольного матча с «Согдианой» из-за погодных условий
На сегодня, 13 февраля, запланирован контрольный матч, в котором встретятся российский «Пари Нижний Новгород» и узбекистанская «Согдиана». Команды будут играть в Белеке (Турция). Встреча должна была начаться в 11:00 мск. «Пари Нижний Новгород» в телеграм-канале сообщил о переносе матча из-за неблагоприятных погодных условий.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Перенесён
Согдиана
Джизак, Узбекистан
«Сегодняшний матч с командой «Согдиана», который должен был начаться в 11:00, не состоится в запланированное время из-за погодных условий. В данный момент решается вопрос о возможном переносе на другое время.
Ожидайте дальнейших обновлений! Мы обязательно сообщим все детали, как только появится информация», — написано в сообщении клуба.
