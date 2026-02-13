«Оренбург» и «Алашкерт» начнут контрольный матч в Турции на час позже

На сегодня, 13 февраля, запланирован контрольный матч, в котором встретятся российский «Оренбург» и армянский «Алашкерт». Команды будут играть в Белеке (Турция). Встреча должна была начаться в 11:00 мск. «Оренбург» в телеграм-канале сообщил о переносе матча на 12:00 мск.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Алашкерт» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Армении. Команда заработала 29 очков за 15 игр. На первой строчке располагается «Арарат-Армения» (34).