Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вспомните Малкома». Орлов посоветовал вингеру «Зенита» Луису Энрике, как нужно играть

«Вспомните Малкома». Орлов посоветовал вингеру «Зенита» Луису Энрике, как нужно играть
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов посоветовал вингеру «Зенита» Луису Энрике, как нужно играть. Эксперт порекомендовал бразильцу быть активнее и больше перемещаться по полю, бороться за мяч.

«Сегодня в футболе все игроки должны бегать и туда, и обратно [и в атаку, и в оборону]. Луис Энрике меня удивляет, он вообще стал мало бегать. Вспомните Малкома — не попадал в сборную Бразилии, но с первой до последней минуты искал мяч. А Луис Энрике ждёт, когда ему дадут пас. А если нет мяча, то ты так и простоишь 90 минут? Да беги навстречу, перемещайся, открывайся, вступай в борьбу, забирай. Вот такой футбол должен быть», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов раскритиковал зимнюю трансферную кампанию ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android