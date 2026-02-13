Скидки
Жозе Моуринью назвал игрока, который больше всего помог ему развиться как тренеру

Жозе Моуринью назвал игрока, который больше всего помог ему развиться как тренеру
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», является игроком, который больше всего помог ему развиться как тренеру. Моуринью никогда не работал с Месси, однако в своё время возглавлял мадридский «Реал».

— Кто из игроков больше всего помог вам развиться как тренеру?
— Месси.

— Почему он?
— Потому что каждый раз, когда мы играли против него, он заставлял меня быть сфокусированным на нём и много думать, — приводит слова Моуринью Transfer News Live в социальной сети X.

Во время профессиональной карьеры тренера Моуринью также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и «Фенербахче».

