Жозе Моуринью назвал игрока, который больше всего помог ему развиться как тренеру

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», является игроком, который больше всего помог ему развиться как тренеру. Моуринью никогда не работал с Месси, однако в своё время возглавлял мадридский «Реал».

— Кто из игроков больше всего помог вам развиться как тренеру?

— Месси.

— Почему он?

— Потому что каждый раз, когда мы играли против него, он заставлял меня быть сфокусированным на нём и много думать, — приводит слова Моуринью Transfer News Live в социальной сети X.

Во время профессиональной карьеры тренера Моуринью также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и «Фенербахче».