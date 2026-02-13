Томас Тухель оценил жеребьёвку Лиги наций для сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о жеребьёвке Лиги наций. Англия сыграет в группе А3 с Испанией, Хорватией и Чехией.

«Это вполне подходящий состав. Очень сложные матчи – очень конкурентные. Очень конкурентные, но в основном именно такие, какие нам нужны для подготовки к домашнему чемпионату Европы. Много историй вокруг этого. Опять же, Хорватия, потому что мы играем в одной группе на чемпионате мира, но такова реальность.

Ли Карсли позаботился о том, чтобы мы вернулись в Лигу А, и именно там мы хотим соревноваться. Это сложная жеребьёвка. Думаю, это было ясно с самого начала, потому что мы были в третьей корзине, так что во всех остальных корзинах были очень сильные соперники. Мы знали это заранее. Мы хотели конкурентную группу. Мы хотим соревноваться в Лиге А, хотим играть против лучших и посмотреть, на каком уровне мы находимся, и мы это получили.

Мы хотим бороться за полуфиналы и финал, конечно. В любом соревновании, в котором мы участвуем, мы мечтаем о многом и верим в себя, но будет сложно», — приводит слова Тухеля The Football Association.