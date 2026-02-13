Скидки
Главная Футбол Новости

Форвард «Локомотива» Воробьёв отреагировал на слухи об интересе «Зенита» и «Краснодара»

Форвард «Локомотива» Воробьёв отреагировал на слухи об интересе «Зенита» и «Краснодара»
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отреагировал на новости в СМИ об интересе к своей персоне со стороны «Зенита» и «Краснодара». Футболист заявил, что к нему никто не обращался. Он обозначил, что хочет остаться в «Локомотиве».

— Слухи были, есть и будут. Это всего лишь разговоры — даже не обращаю на них внимания. Естественно, я хочу остаться в «Локомотиве», играть дальше, доказывать. Я полюбил коллектив, мне здесь всё нравится. И моей семье комфортно. Хочется оставаться в «Локомотиве» как можно дольше.

— Но ты же наверняка слышал об интересе со стороны «Зенита» и «Краснодара»?
— Читал в интернете — напрямую ко мне никто не обращался. Когда натыкаюсь на инсайды, меня интересует только одно: откуда и зачем это появляется? Если бы мне кто-то позвонил, я бы как-то мог это оценить. Но тут… Я игрок «Локомотива» — всё, больше ничего не знаю. А в «Локомотиве» уже сказали, что намерены сохранить текущий состав, — приводит слова Воробьёва «Спорт-экспресс».

