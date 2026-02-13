Скидки
Футбол

Осинькин объяснил уход из «Сочи» вратарей Ломаева и Рудакова

Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался об уходе вратарей Ивана Ломаева и Максима Рудакова.

— Два вратаря ушли из «Сочи». С чем связана такая перестройка во вратарской линии?
— В первую очередь с тем, что была закрыта команда «Сочи-2». Стало чуть меньше заявочных мест. В этой ситуации надо было отзаявить шесть футболистов. И, к сожалению, на оставшемся время в том числе это коснулось двух вратарей, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за 18 матчей.

