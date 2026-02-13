В «Динамо» обозначили отношение к проклятию жены Севидова

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев заявил, что не верит в так называемое проклятие жены Севидова. Это легенда о спортивном проклятии, которое, по поверью, наложила на «Динамо» Лидия Севидова, супруга советского тренера Александра Севидова после увольнения мужа с поста главного тренера в 1979 году. Женщина предрекла, что бело-голубые никогда больше не станут чемпионами. С тех пор клуб ни разу не побеждал в национальном первенстве.

— Вы назвали последние эпизоды в жизни клуба, когда он уже подходил к заветной цели (Ивлев говорил о борьбе за чемпионство в 2024 году. — Прим. «Чемпионата»), но до этого были 10-летия тотального безвременья, и даже при наличии денег и хорошего состава и близко не было борьбы за медали и трофеи.

— Скажем так, я не большой поклонник версии о так называемом «проклятии Севидовой», что оно якобы преследует «Динамо», и нам нужно что-то сделать, условно говоря, пройти вокруг стадиона три раза, чтобы его снять. Не стал бы на этом фокусироваться, — приводят слова Ивлева «Известия».