Орлов: то, что сейчас происходит с «Зенитом», меня очень беспокоит

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах санкт-петербургской команды. Он считает, что у сине-бело-голубых нет сыгранного основного состава.

«То, что сейчас происходит с «Зенитом», меня очень беспокоит. Потому что не наигрывается состав. У нас нет основного состава. Мы ждали двух новичков, но нужно иметь свой костяк. А тот состав, который на Зимнем Кубке РПЛ был основным, не произвёл впечатления. И дело даже не в очках», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.