Главная Футбол Новости

Женская сборная России U16 примет участие в турнире развития УЕФА

Женская сборная России U16 примет участие в турнире развития УЕФА
Комментарии

Женская сборная России U16 сыграет на международном турнире развития УЕФА в Сочи. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Россиянки встретятся с командами Ирана, Эфиопии и Бангладеш. Матчи пройдут в футбольном центре «Мацеста» с 13 по 19 марта. Отмечается, что российская команда выступит с национальным флагом и гимном.

В 2025 году девушки показали 100-процентный результат на турнире развития УЕФА, одержав три победы в трёх матчах. В первых двух играх россиянки обыграли сборные Китая и Беларуси со счётом 5:0 и 6:2 соответственно, а завершили турнир крупной победой над ровесницами из Узбекистана — 5:0.

