Орлов: на Зимнем Кубке РПЛ мне «Динамо» понравилось больше «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов подвёл итоги выступления «Зенита» и «Динамо» на Winline Зимнем Кубке РПЛ — 2026. Он признался, что московский коллектив по игре ему понравился больше петербуржцев.

«Мне «Динамо» понравилось больше, чем «Зенит». У них уже сбалансированная игра. Они хорошо выступили. А разве можно сравнить составы «Зенита» и «Динамо»?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, первое место в турнире занял ЦСКА (пять очков), на второй строчке финишировал «Краснодар», также набравший пять очков. Третье место — у «Динамо» (четыре очка). На последней строчке оказался «Зенит» (четыре очка).