Нападающий «Локомотива» Воробьёв прокомментировал новости об интересе от «Удинезе»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал слухи в СМИ об интересе к своей персоне со стороны итальянского клуба «Удинезе».

— Говорят, ты даже отказывался от европейских команд.

— Был такой слух, да. Мне позвонил давний знакомый по поводу интереса «Удинезе». Ответил ему, чтобы он все решал с клубом: «Я в отпуске, меня не тревожьте».

— Но ведь «Удинезе» приходит не каждый день.

— Да они опровергли практически сразу. Читал слова их представителей, что они мной не интересуются. К тому же мне-то звонили не из клуба, а, скажем так, из окружения «Удинезе». Прощупывали почву. Никакой конкретики не было, так что я ничего и не мог рассматривать. Вестись на каждый слух — не моя тема, — приводит слова Воробьёва «Спорт-экспресс».