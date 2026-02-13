Скидки
Главная Футбол Новости

«Этот год будет последним». Экс-психолог «Зенита» — о словах Аршавина и уходе из клуба

«Этот год будет последним». Экс-психолог «Зенита» — о словах Аршавина и уходе из клуба
Комментарии

Ирина Рюхина, бывший психолог академии «Зенита», дала комментарий относительно завершения работы в санкт-петербургском клубе. Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что принял решение отказаться от психолога.

– Аршавин лично решил не продлевать ваш контракт с академией. Как он сообщил об этом?
– Я спокойно работала в «Зените» – пока в один день на тренерском совете не представили Аршавина в качестве нового руководителя. С тех пор у нас было четыре встречи. Сначала Аршавин спросил у меня, смотрела ли я какой-то из последних на тот момент эфиров «Коммент. Шоу». Впервые слышала о таком, поэтому ответила отрицательно. На второй встрече Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет, Ирина Сергеевна, вы работаете в академии?» Ничего не скрывая, ответила: «Идёт 10-й год». Он тут же ответил: «Это будет последний».

– Пошутил?
– Получается, нет. Через год из академии я ушла.

– О чём ещё разговаривали?
– Однажды просила Андрея Сергеевича пройти психологическое тестирование Neurotracker, чтобы он показал воспитанникам эталон. Так и вышло: Аршавин продемонстрировал хороший результат. Наконец, на четвёртой встрече Андрей Сергеевич сообщил мне, что у меня истекает контракт, его не продлят.

– Вы подозревали, что те слова Аршавина про ваш скорый уход – не шутка?
– Я ничего не чувствовала. Работала и работала. Я спортсменка, до работы психолога профессионально играла в баскетбол. Мой тренер всегда говорил: «Решение руководства и тренера не обсуждается». Если люди не заинтересованы — это их дело.

– Вы провели в «Зените» 10 лет. Разве расставаться было не обидно?
– Аршавин сказал про мой последний год со смехом. Я поддержала эмоциональный тон, улыбнулась, — приводит слова Рюхиной Sport24.

