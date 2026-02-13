Скидки
«Торпедо» досрочно вернуло арендованного полузащитника в «Сатурн»

Московское «Торпедо» на официальном сайте сообщило о завершении аренды полузащитника Виталия Дуная у раменского «Сатурна».

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва досрочно прекратил аренду 21-летнего полузащитника Виталия Дуная. В нынешнем сезоне футболист провёл за черно-белых восемь матчей и отметился одной результативной передачей. Виталий, желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который заработал 48 очков.

