«Это уродливость нашей системы». Бубнов — о стоимости перехода Сауся в «Спартак»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов намекнул, что «Спартак» переплатил за защитника Владислава Сауся. Футболист стал игроком красно-белых в это трансферное окно. Сообщалось, что «Спартак» заплатил за Сауся 350 млн.

— А Саусь сколько стоил? 350 млн. А этого (Хуана Боселли. — Прим. «Чемпионата») «Краснодар» за 60 млн купил. Где Саусь и где Боселли?

— Саусь с паспортом...
— Ну и что? За паспорт столько миллионов надо платить?

— В том числе.
— Это вот уродливость нашего чемпионата, нашей системы. Ну как можно игрока, который на несколько голов выше, тем более нападающий, сравнивать с Саусем?

— Саусь сейчас обидится.
— Ну пускай обижается, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бубнов ответил, многое ли потеряет «Локомотив» в связи с уходом Баринова
