Юрий Сёмин рассказал, за каким видом спорта больше всего следит на Олимпийских играх

Известный футбольный тренер Юрий Сёмин рассказал, за каким видом спорта больше всего следит на Олимпийских играх — 2026. По словам специалиста, ему наиболее интересен хоккей. Также он смотрит лыжный спорт.

«Слежу за Олимпиадой. В большей степени слежу за хоккеем. Мне очень понравилась Канада. Что касается остальных соревнований, по мере возможностей всё смотрю. Смотрю лыжи», — сказал Юрий Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Олимпиада — 2026 проходит в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. В Олимпийских играх принимают участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.