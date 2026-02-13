Скидки
Юрий Сёмин рассказал, за каким видом спорта больше всего следит на Олимпийских играх

Комментарии

Известный футбольный тренер Юрий Сёмин рассказал, за каким видом спорта больше всего следит на Олимпийских играх — 2026. По словам специалиста, ему наиболее интересен хоккей. Также он смотрит лыжный спорт.

«Слежу за Олимпиадой. В большей степени слежу за хоккеем. Мне очень понравилась Канада. Что касается остальных соревнований, по мере возможностей всё смотрю. Смотрю лыжи», — сказал Юрий Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Олимпиада — 2026 проходит в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. В Олимпийских играх принимают участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

