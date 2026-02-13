Игор Тьяго продлил контракт с «Брентфордом»

Нападающий «Брентфорда» Игор Тьяго подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Брентфорда».

«24-летний футболист заключил соглашение, продлевающее его пребывание в клубе до лета 2031 года с возможностью продления ещё на один год», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний Игор Тьяго провёл 26 матчей, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей. Также на его счету одна игра и один забитый мяч в Кубке английской лиги. Тьяго выступает за «Брентфорд» с 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 35 млн.