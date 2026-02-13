Скидки
Футбол

Орлов ответил, на какой позиции стоит играть Глушенкову в «Зените»

Орлов ответил, на какой позиции стоит играть Глушенкову в «Зените»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, на какой позиции стоит играть полузащитнику «Зенита» Максиму Глушенкову. Эксперт считает, что у этого игрока должна быть роль свободного художника по аналогии с Алексеем Батраковым в «Локомотиве».

«Вот Батраков, например, играет, а какая у него позиция? Он у нас один из лучших бомбардиров, но полузащитник. Он свободный художник? Да! Значит, надо стремиться к такой игре. Глушенков тоже играет по всему фронту атаки? Естественно. В игроке надо обязательно развивать сильные качества, и это даёт совершенство игроку», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

