Гришин: Караваев не нужен ЦСКА, не верю в этот трансфер

Российский экс-футболист Александр Гришин отреагировал на новости, что ПФК ЦСКА проявляет интерес к фланговому защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву.

«Для меня новость о возможном переходе Караваева в ЦСКА вызвала удивление. Ему уже 30 лет, он год не играл из-за травмы. Думаю, это больше нагнетание слухов. Гайич на год младше Караваева, он хорошо играет правого защитника. Караваев особо и не нужен ЦСКА. Даже в преддверии ужесточения лимита… Ему будет 31 год.

Насколько ему контракт предлагать? На год? Мне кажется, это больше слухи. Надо пожелать Караваеву, чтобы он набрал форму, в которой он был раньше, и помогал «Зениту». Потому что у них проблемы с паспортистами в составе. Если он наберёт форму, то будет нужен «Зениту». Поэтому не верю в этот переход никак», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

