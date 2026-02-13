Скидки
Главная Футбол Новости

Кирьяков: «Спартак» решил просто доиграть этот сезон — шансов на медали не очень много

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков оценил турнирные амбиции московского «Спартака» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он считает, что у красно-белых низкие шансы на медали — клуб не будет претендовать на высокие места.

«Спартак» пока остаётся «Спартаком». Вряд ли будут претендовать на высокие места. Этот сезон они решили просто доиграть. Шансов на медали у них не очень много. «Спартак» делает акцент на лето и следующий сезон. Там уже будут трансферы. Пока надо присмотреться к тренеру и доехать до конца сезона», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Это уродливость нашей системы». Бубнов — о стоимости перехода Сауся в «Спартак»
