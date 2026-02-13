Московское «Торпедо» объявило о подписании полузащитника «Ростова» Даниила Уткина на правах аренды. Временное сотрудничество рассчитано до конца текущего сезона.

«Футбольные клубы «Торпедо» Москва и «Ростов» достигли договорённости об аренде 26-летнего полузащитника Даниила Уткина в столичный клуб. Арендное соглашение заключено до 30 июня 2026 года. Даниил, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — написала пресс-служба автозаводцев.

В первой половине текущего сезона воспитанник «Краснодара» выступал на правах аренды за калининградскую «Балтику».

«Торпедо» после 21 тура Лиги Pari занимает 15-е место в турнирной таблице с 21 очком.