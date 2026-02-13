Следующий конгресс УЕФА состоится в Казахстане в 2027 году

Пресс-служба УЕФА официально объявила, где и когда состоится следующий конгресс организации.

«Следующий конгресс состоится 4 марта 2027 года в Астане, Казахстан», — написала пресс-служба УЕФА.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет на участие россиян в турнирах ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям. Однако на конгрессе УЕФА в феврале 2026 года вопрос возвращения России не поднимался. При этом глава УЕФА заявил, что позиция организации по бану России остаётся прежней.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.