Главная Футбол Новости

Погребняк: ЦСКА трансферной кампанией показывает: «Ребята, рано вы нас списали со счетов»

Погребняк: ЦСКА трансферной кампанией показывает: «Ребята, рано вы нас списали со счетов»
Комментарии

Бывший российский футболист Павел Погребняк прокомментировал зимнюю трансферную кампанию ЦСКА. Армейцы прибрели полузащитников Дмитрия Баринова из «Локомотива» и Данилу Козлова из «Краснодара», а также нападающего Лусиано Гонду из «Зенита».

«На ЦСКА стоит обратить внимание. Команда трансферной кампанией показывает: «Ребята, рано вы нас списали со счетов». Многие эксперты говорят про «Зенит» и «Краснодар», но давайте не будем торопить события. ЦСКА здорово усилился. Становится интереснее», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 18 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Комментарии
