«Пари НН» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Согдианой»

Сегодня, 13 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Пари Нижний Новгород» и узбекистанская «Согдиана». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 14:00 мск.

Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Лукьянов, Александров, Крашевский, Кастильо, Пигас, Чистяков, Сефас, Тичич, Ивлев, Урванцев, Грулёв.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Согдиана» завершила сезон-2025 чемпионата Узбекистана на восьмом месте в турнирной таблице. Команда заработала 37 очков за 30 игр. Чемпионом страны стал «Нефтчи» (64).