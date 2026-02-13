«Пари НН» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Согдианой»
Сегодня, 13 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Пари Нижний Новгород» и узбекистанская «Согдиана». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 14:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 февраля 2026, пятница. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
2-й тайм
1 : 1
Согдиана
Джизак, Узбекистан
0:1 1:1 Грулёв – 35'
Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Лукьянов, Александров, Крашевский, Кастильо, Пигас, Чистяков, Сефас, Тичич, Ивлев, Урванцев, Грулёв.
«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Согдиана» завершила сезон-2025 чемпионата Узбекистана на восьмом месте в турнирной таблице. Команда заработала 37 очков за 30 игр. Чемпионом страны стал «Нефтчи» (64).
