Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Согдианой»

«Пари НН» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Согдианой»
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Пари Нижний Новгород» и узбекистанская «Согдиана». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 14:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 февраля 2026, пятница. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
2-й тайм
1 : 1
Согдиана
Джизак, Узбекистан
0:1     1:1 Грулёв – 35'    

Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Лукьянов, Александров, Крашевский, Кастильо, Пигас, Чистяков, Сефас, Тичич, Ивлев, Урванцев, Грулёв.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Согдиана» завершила сезон-2025 чемпионата Узбекистана на восьмом месте в турнирной таблице. Команда заработала 37 очков за 30 игр. Чемпионом страны стал «Нефтчи» (64).

Материалы по теме
Созин: «Пари НН» подписал себе приговор. Но если послушать Шпилевского — они возьмут ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android