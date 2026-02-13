«Балтика» поблагодарила Уткина, отыгравшего за калининградцев два матча

Пресс-служба «Балтики» выразила благодарность бывшему полузащитнику команды Даниилу Уткину, который сегодня стал игроком «Торпедо». Первую часть текущего сезона хавбек провёл в «Балтике» на правах аренды.

«Балтика» благодарит. Между футбольными клубами «Балтика» и «Ростов» достигнута договорённость о досрочном прекращении арендного соглашения Даниила Уткина. Полузащитник присоединился к нашей команде в июне, однако травма не позволила футболисту показать свои лучшие качества. В составе «Балтики» Уткин провёл два официальных матча. Желаем здоровья и удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».