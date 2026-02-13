Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» поблагодарила Уткина, отыгравшего за калининградцев два матча

«Балтика» поблагодарила Уткина, отыгравшего за калининградцев два матча
Комментарии

Пресс-служба «Балтики» выразила благодарность бывшему полузащитнику команды Даниилу Уткину, который сегодня стал игроком «Торпедо». Первую часть текущего сезона хавбек провёл в «Балтике» на правах аренды.

«Балтика» благодарит. Между футбольными клубами «Балтика» и «Ростов» достигнута договорённость о досрочном прекращении арендного соглашения Даниила Уткина. Полузащитник присоединился к нашей команде в июне, однако травма не позволила футболисту показать свои лучшие качества. В составе «Балтики» Уткин провёл два официальных матча. Желаем здоровья и удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».

Материалы по теме
Официально
«Торпедо» объявило о подписании полузащитника «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android