«Ренн» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:00

Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Ренн — ПСЖ: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:00

Комментарии

Сегодня, 13 февраля, состоится матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ренн» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Не начался
ПСЖ
Париж
Во встрече первого круга сезона Лиги 1 «ПСЖ» дома разгромил «Ренн» со счётом 5:0.

«Ренн» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2025/2026. Команда набрала 31 очко за 21 матч. «ПСЖ» находится на первой строчке, заработав 51 очко.

