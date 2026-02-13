Погребняк: у меня своя Олимпиада — на «Гонке Легкова» хочу составить конкуренцию мастерам

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о зимних Олимпийских играх, которые в эти дни проходят в Италии, и рассказал об участии в «Гонке Легкова».

«За Олимпиадой не слежу. Честно, времени не хватает. Я завтра сам буду участвовать в лыжной гонке — у меня здесь своя Олимпиада будет (смеётся). Будет «Гонка Легкова». Готовлюсь и концентрируюсь на этом мероприятии. Лыжи для меня знакомая история. С отцом по молодости часто гоняли в Сокольники и преодолевали достаточно большой километраж. Я умею пользоваться и палками, и ножными принадлежностями. Хочу составить конкуренцию нашим мастерам, олимпийским чемпионам», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.