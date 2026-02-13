«Оренбург» победил «Алашкерт» в контрольном матче на сборах
Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Оренбург» и армянский «Алашкерт». Команды играли в Белеке (Турция). «Оренбург» одержал победу со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 февраля 2026, пятница. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
2 : 1
Алашкерт
Мартуни, Армения
1:0 Минатулаев – 11' 1:1 2:1 Болотов – 33'
В составе «Оренбурга» забитыми мячами отметились Омар Минатулаев и Евгений Болотов.
«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Алашкерт» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Армении. Команда заработала 29 очков за 15 игр. На первой строчке располагается «Арарат-Армения» (34).
