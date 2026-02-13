Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ужасные сравнения!» Полузащитница «Локомотива» Соловьёва — о сходствах с Холандом

«Ужасные сравнения!» Полузащитница «Локомотива» Соловьёва — о сходствах с Холандом
Комментарии

Полузащитница московского «Локомотив» Анна Соловьёва рассказала, почему стала играть в центре поля.

— Почему со временем тебя перевели в середину поля?
— Это случилось ещё в молодёжной команде. Меня выпускали на трёх позициях — нападающая, под нападающими и опорник. Увидели во мне качества, необходимые именно в центральной зоне. Я и сама себя комфортнее чувствую в центре, чем в нападении. К тому же, когда играла в атаке и много забивала, меня постоянно сравнивали с Эрлингом Холандом: он тоже центрфорвард, тоже высокий, тоже блондин. Ужасные сравнения! Они прекратились лишь тогда, когда я сменила позицию, — приводит слова Соловьёвой официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Тренер ЖФК «Локомотив» Фомина подвела итоги победного международного турнира в Сочи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android