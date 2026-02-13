Скидки
Главная Футбол Новости

«КАМАЗ» подписал контракт с экс-защитником «Ротора»
Комментарии

Защитник Андрей Семёнов стал игроком челнинского «КАМАЗа». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«ФК «КАМАЗ» усилился опытнейшим игроком. Нашу команду пополнил фланговый защитник Андрей Семёнов.

За плечами футболиста матчи в составе «Сахалина», «Луча-Энергии», «Сокола», «Факела», «Сызрани-2003», «Нефтехимика», «Шинника» и «Ротора».

Желаем Андрею ярких матчей, надёжных действий и больших побед в составе нашей команды» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Лиги Pari 33-летний Андрей Семёнов провёл за «Ротор» 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.

