Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Юрий Сёмин: у Козлова есть дальнейший потенциал, это несомненно талантливый парень

Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на переход полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в московский ПФК ЦСКА. Специалист высоко оценил потенциал центрального хавбека.

«По Козлову могу сказать, что он мне и раньше нравился. Это думающий игрок. У него есть дальнейший потенциал. Другое дело, будет ли у него игровое время в ЦСКА. Ведь из «Краснодара» он уходил, потому что мало играл. От него зависит. Если его приглашают, значит, его видят в основном составе. Ему надо играть. Это несомненно талантливый парень», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Козлов и Рейс — в ЦСКА, Николсон возвращается, «Краснодар» берёт Ваханию! LIVE трансферов
Live
Козлов и Рейс — в ЦСКА, Николсон возвращается, «Краснодар» берёт Ваханию! LIVE трансферов
