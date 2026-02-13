Скидки
Футбол

Форвард «Брентфорда» Игор Тьяго признан лучшим игроком АПЛ в январе

Форвард «Брентфорда» Игор Тьяго признан лучшим игроком АПЛ в январе
Комментарии

Лучшим игроком английской Премьер-лиги в январе стал нападающий «Брентфорда» Игор Тьяго. Об этом сообщила английская Премьер-лига в социальной сети Х.

В январе 24-летний Тьяго провёл пять матчей в чемпионате Англии, в которых забил пять мячей. Он оформил хет-трик в ворота «Эвертона» (4:2) в матче 20-го тура и дубль — в игре 21-го тура с «Сандерлендом» (3:0).

Сегодня, 13 февраля, стало известно, что Игор Тьяго продлил контракт с «Брентфордом» до 2031 года.

Всего в текущем сезоне английской Премьер-лиги Игор Тьяго провёл 26 матчей, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей. Также на его счету одна игра и один забитый мяч в Кубке английской лиги.

