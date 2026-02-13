Гришин: Матеус Рейс — хорошая замена Дивееву, он придётся ко двору в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе бразильского защитника Матеуса Рейса из лиссабонского «Спортинга» в московский клуб.

«Рейс — хороший защитник, играл в Лиге чемпионов за «Спортинг». Для нашего чемпионата это хорошее приобретение. Единственное — это левый защитник в схеме с четырьмя защитниками, у него неплохая скорость и хорошее начало атаки. ЦСКА его берёт центральным защитником — это усиление. Есть Лукин и Виктор, который не убедил в первой части РПЛ и Зимнем Кубке РПЛ. Думаю, что основной парой защитников станут Рейс и Лукин.

Матеус Рейс — хорошая замена Дивееву, потому что он быстрее Игоря, но, если брать статистические данные, Дивеев лучше играет вверху. Он повыше и забивал со стандартов. Непонятно, как Рейс будет играть на стандартах. Львиную долю очков ЦСКА брал, забивая голы со стандартов. По сути, армейцы поменяли весь центр обороны за год. Думаю, Рейс придётся ко двору. Но давайте объективно: в центре обороны ЦСКА пока не всё хорошо», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.