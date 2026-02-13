Скидки
Футбол

В «Динамо» рассказали, когда команда будет готова к борьбе за чемпионский титул РПЛ

В «Динамо» рассказали, когда команда будет готова к борьбе за чемпионский титул РПЛ
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев рассказал, когда бело-голубые будут готовы бороться за чемпионский титул Мир РПЛ. После 18 туров чемпионата России этого сезона «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице.

«Надо всем вместе работать и готовить команду к тому, чтобы был победный дух, который позволит нашим ребятам поверить в свои силы. И создать им хорошие условия, чтобы они могли себя реализовать, чтобы тренерский штаб действительно по максимуму смог подготовить их физически и ментально, настроить на победу, чтобы они действительно показали тот футбол, о котором мечтают болельщики. И этот футбол обязательно будет победным для «Динамо». Когда это получится, тогда и титулы придут. В этом году очень хотим выиграть Кубок России — это цель, которую мы преследуем. Уверен, что и за чемпионство в ближайшие сезоны мы тоже будем биться», — приводят слова Ивлева «Известия».

