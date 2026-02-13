Скидки
Главная Футбол Новости

Газизов: есть уверенность, что весной «Динамо» Махачкала будет сильнее

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов выразил уверенность, что весной команда выступит лучше, чем в первой части текущего сезона Мир РПЛ. После 18 туров чемпионата России «Динамо» из Махачкалы, набрав 15 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.

— Есть уверенность, что команда с новым тренером будет сильнее весной в РПЛ?
— У меня есть уверенность. Я верю, что у нашей команды всё получится. Надеюсь, за 12 игр команда забьёт много голов. Мне кажется, игра команды меняется в лучшую сторону. Играем в доминирующий и статный футбол. Думаю, болельщикам понравится, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

