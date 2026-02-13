Скидки
Главная Футбол Новости

Орлов назвал лучшего левого защитника «Зенита» за последние 20 лет — это не Дуглас Сантос

Орлов назвал лучшего левого защитника «Зенита» за последние 20 лет — это не Дуглас Сантос
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего левого защитника «Зенита» за последние 20 лет. Он выделил итальянского футболиста Доменико Кришито, который выступал в составе сине-бело-голубых с 2011 по 2018 год.

Меня где-то спросили, кто лучший левый защитник «Зенита» за последние 20 лет. Я ответил: Кришито. Меня спрашивают: «А как же Дуглас Сантос?». Да нет, Кришито интереснее был. Он был более изящен в обращении с мячом. И какие же он делал передачи, как он отдавал! Как рукой отдавал пасы. И пенальти пробивал, и штрафные. У «Зенита» хорошая футбольная история», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

