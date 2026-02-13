Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он не такой, как Карпин». Орлов оценил поведение Сергея Семака

«Он не такой, как Карпин». Орлов оценил поведение Сергея Семака
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил поведение главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Мне задают вопрос: «А почему Семак остро не говорит об игроках?» Ну, у него такой стиль. Он не хочет говорить вслух об ошибках игроков. Он сам был игроком, понимает, как это может быть болезненно, если тренер будет откровенно говорить об ошибках. А лучше — всё внутри команды решать. Поэтому у него стиль такой. Он не такой, как Карпин. Помните его выпады против игроков? Наверное, это всё-таки воспитанность. Человек всё-таки живёт не инстинктом, как собачка или обезьянка, а цивилизованно, разумом. Сложно себя сдерживать, но лучше сдержать. Нужно быть корректным, к этому стремиться», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов назвал лучшего левого защитника «Зенита» за последние 20 лет — это не Дуглас Сантос
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android