Майкл Кэррик, возглавивший «МЮ» 13 января, признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик стал лучшим в январе в английской Премьер-лиге. Об этом сообщила английская Премьер-лига в социальной сети Х.

Под руководством Майкла Кэррика «Манчестер Юнайтед» в январе провёл два матча, в которых обыграл «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсенал» (3:2).

Соперниками Майкла Кэррика в номинации были Андони Ираола из «Борнмута», Лиам Росеньор из «Челси» и Шон Дайч из «Ноттингем Форест».

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 45 очков за 26 матчей. На первой строчке располагается «Арсенал», у которого 57 очков.