Кирьяков: в ЦСКА посчитали, что Козлов будет прогрессировать, если дать ему шанс

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков отреагировал на переход полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в московский ПФК ЦСКА. Эксперт высоко оценил потенциал центрального хавбека.

«Козлову нельзя занести в актив время, которое он провёл в «Краснодаре». Хотя до этого смотрелся неплохо. В ЦСКА посчитали, если ему дать шанс, будет прогрессировать. Конечно, будет непросто. У команды уже есть костяк. Козлов больше нацелен на атакующие действие — в обороне ему тяжело бороться. А там посмотрим, парень он быстрый», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.