Майкл Кэррик отреагировал на признание лучшим тренером АПЛ в январе

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал получение награды лучшему в английской Премьер-лиге в январе.

«Это приятно и показывает, что у нас был очень хороший старт. Но давайте будем честны, дело не только во мне. Думаю, дело во всех: в персонале, тренерском штабе, в вспомогательном персонале, безусловно, в игроках. Это показывает, что у нас был хороший старт, что очень радует.

Ребята хорошо себя показали. Нелегко, когда происходят перемены, то, как они сработались и показали себя в разных типах игр, вероятно, приносит наибольшее удовлетворение. Конечно, первые две игры в некотором смысле прошли сами собой из-за эмоций и того, как все были настроены на победу, но последующие игры были для меня не менее интересными, чтобы увидеть реакцию ребят и качество игры», — приводит слова Кэррика официальный сайт клуба.

Под руководством Майкла Кэррика «Манчестер Юнайтед» в январе провёл два матча, в которых обыграл «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсенал» (3:2). Кэррик занял должность тренера «красных дьяволов» 13 января.