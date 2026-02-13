Тюкавин: мы будем биться за Гусева и его штаб, весной всё покажут результаты

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что команда будет биться за главного тренера команды Ролана Гусева и его тренерский штаб. Гусев занимает должность главного тренера бело-голубых до конца текущего сезона. Ранее в его штаб вошли Роман Шаронов и Юрий Жирков.

— Гусева утвердили главным тренером. Что можешь сказать о работе с ним?

— Посмотрим, всё покажет результат. Мы будем биться за Саныча [Ролана Александровича] и его штаб. Весной всё покажут результаты.

— Это его вторая попытка в «Динамо». Что‑то изменилось?

— Сейчас он вступил в работу как главный тренер, — приводит слова Тюкавин «Матч ТВ».