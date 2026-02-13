Деотшанкюль Юпамекано продлил контракт с «Баварией» до 2030 года

Защитник немецкой «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Баварии».

«Дайо Юпамекано подписал новый контракт с «Баварией» до 30 июня 2030 года, обеспечив клубу долгосрочное сотрудничество с одним из ключевых игроков команды. 27-летний игрок сборной Франции выступает на «Альянц Арене» с сезона-2021/2022, выиграв три титула чемпиона Бундеслиги и три Суперкубка страны», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне чемпионата Германии 27-летний Деотшанкюль Юпамекано провёл 17 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также на его счету семь игр в Лиге чемпионов и три — в Кубке Германии.