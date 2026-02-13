Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: оценкой игроков, которых взяли клубы, будет завершающий этап сезона

Юрий Сёмин: оценкой игроков, которых взяли клубы, будет завершающий этап сезона
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о зимних усилениях клубов Мир Российской Премьер-Лиги. Он считает, что главной оценкой новичков станет то, как они проявят себя в заключительной части сезона-2025/2026.

«Каждая команда укрепляется. ЦСКА хорошо укрепляется, «Зенит» — тоже. К концу сезона мы посмотрим, правильными ли были все эти решения. Сейчас можно говорить что угодно, но самый важный — завершающий этап сезона. Наверное, это будет и оценкой тех игроков, которых взяли», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лидером РПЛ на момент зимнего перерыва является «Краснодар».

Материалы по теме
Орлов: на Зимнем Кубке РПЛ мне «Динамо» понравилось больше «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android