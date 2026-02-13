Юрий Сёмин: оценкой игроков, которых взяли клубы, будет завершающий этап сезона

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о зимних усилениях клубов Мир Российской Премьер-Лиги. Он считает, что главной оценкой новичков станет то, как они проявят себя в заключительной части сезона-2025/2026.

«Каждая команда укрепляется. ЦСКА хорошо укрепляется, «Зенит» — тоже. К концу сезона мы посмотрим, правильными ли были все эти решения. Сейчас можно говорить что угодно, но самый важный — завершающий этап сезона. Наверное, это будет и оценкой тех игроков, которых взяли», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лидером РПЛ на момент зимнего перерыва является «Краснодар».