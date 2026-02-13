Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов объяснил, почему критикует игру «Зенита»

Орлов объяснил, почему критикует игру «Зенита»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил свою критику в адрес санкт-петербургского «Зенита».

— Вы опять сетуете на непонятную игру «Зенита», ни один месяц уже. Эта непонятка когда-нибудь кончится или нет? Если сборы приводят к этому, может, руководству пора с этим разобраться?
— Нет результата, понимаете? Как говорят, смотри на табло. И я вижу, что результата нет. Поэтому я и говорю: непонятная игра. Мне она будет понятной, когда «Зенит» выиграет первое место, тогда я скажу: вот теперь я разобрался. Да и что такое работа журналиста, комментатора… Нужно замечать шероховатости, сложности. Мы, журналисты, заостряем проблему, обращаем на неё внимание, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«Он не такой, как Карпин». Орлов оценил поведение Сергея Семака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android