Орлов объяснил, почему критикует игру «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил свою критику в адрес санкт-петербургского «Зенита».

— Вы опять сетуете на непонятную игру «Зенита», ни один месяц уже. Эта непонятка когда-нибудь кончится или нет? Если сборы приводят к этому, может, руководству пора с этим разобраться?

— Нет результата, понимаете? Как говорят, смотри на табло. И я вижу, что результата нет. Поэтому я и говорю: непонятная игра. Мне она будет понятной, когда «Зенит» выиграет первое место, тогда я скажу: вот теперь я разобрался. Да и что такое работа журналиста, комментатора… Нужно замечать шероховатости, сложности. Мы, журналисты, заостряем проблему, обращаем на неё внимание, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».