«Пари НН» обыграл «Согдиану» в контрольном матче, Грулёв оформил дубль

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Пари Нижний Новгород» и узбекистанская «Согдиана». Команды играли в Белеке (Турция). «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 4:1.

В составе «Пари Нижний Новгород» отличились Вячеслав Грулёв (дважды), Иван Беляев и Ренальдо Сефас.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Согдиана» завершила сезон-2025 чемпионата Узбекистана на восьмом месте в турнирной таблице. Команда заработала 37 очков за 30 игр. Чемпионом страны стал «Нефтчи» (64).