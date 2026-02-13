«Пари НН» обыграл «Согдиану» в контрольном матче, Грулёв оформил дубль
Поделиться
Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Пари Нижний Новгород» и узбекистанская «Согдиана». Команды играли в Белеке (Турция). «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 февраля 2026, пятница. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
4 : 1
Согдиана
Джизак, Узбекистан
0:1 1:1 Грулёв – 35' 2:1 Грулёв – 52' 3:1 Беляев – 70' 4:1 Сефас – 90'
В составе «Пари Нижний Новгород» отличились Вячеслав Грулёв (дважды), Иван Беляев и Ренальдо Сефас.
«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Согдиана» завершила сезон-2025 чемпионата Узбекистана на восьмом месте в турнирной таблице. Команда заработала 37 очков за 30 игр. Чемпионом страны стал «Нефтчи» (64).
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:22
-
16:21
-
16:20
-
16:18
-
16:16
-
16:13
-
16:06
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:52
-
15:51
-
15:39
-
15:35
-
15:35
-
15:33
-
15:27
-
15:26
-
15:25
-
15:24
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
15:00
-
14:48
-
14:48
-
14:40
-
14:33
-
14:25
-
14:20
-
14:15